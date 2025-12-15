Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb
Maliyyə
- 15 dekabr, 2025
- 11:52
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları, təbii qazın min kubmetrinin qiyməti isə 294 ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 % az və 12 % çoxdur.
