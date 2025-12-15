WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:52
    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları, təbii qazın min kubmetrinin qiyməti isə 294 ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) keçirilən mətbuat konfransında qurumun Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 % az və 12 % çoxdur.

