ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

По информации, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний - на уровне 8%.

"При принятии решения учитывались фактическая и ожидаемая инфляция в соответствии с целевым интервалом (4±2%), текущие условия в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренние макроэкономические тенденции, а также особенности передачи решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявили в ЦБА.

Информация об очередном решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 10 декабря.