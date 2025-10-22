Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 10:03
    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    По информации, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний - на уровне 8%.

    "При принятии решения учитывались фактическая и ожидаемая инфляция в соответствии с целевым интервалом (4±2%), текущие условия в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренние макроэкономические тенденции, а также особенности передачи решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявили в ЦБА.

    Информация об очередном решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 10 декабря.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb
    Central Bank of Azerbaijan keeps refinancing rate unchanged

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Лента новостей