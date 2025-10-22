ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%
Финансы
- 22 октября, 2025
- 10:03
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7%.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
По информации, нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6%, а верхний - на уровне 8%.
"При принятии решения учитывались фактическая и ожидаемая инфляция в соответствии с целевым интервалом (4±2%), текущие условия в мировой экономике и на финансовых рынках, внутренние макроэкономические тенденции, а также особенности передачи решений денежно-кредитной политики в реальный сектор", - заявили в ЦБА.
Информация об очередном решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 10 декабря.
Последние новости
10:09
ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2025–2026 годыФинансы
10:06
Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДРДругие страны
10:04
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчейФутбол
10:03
ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%Финансы
09:55
Фото
В Гяндже изъяли более 200 бутылок контрафактной водкиЗдоровье
09:54
В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь"Внешняя политика
09:51
Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделеВ регионе
09:48
Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрдФинансы
09:43