    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini sabit saxlayıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti (İH) uçot dərəcəsinin 7 % səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6 %, yuxarı həddi isə 8 % səviyyəsində saxlanılıb.

    "Qərarın qəbulu zamanı faktiki və gözlənilən inflyasiyanın hədəf intervalı (4±2%) ilə uzlaşması, qlobal iqtisadiyyat və maliyyə bazarlarındakı mövcud şərait, daxili makroiqtisadi meyillər, eləcə də pul siyasəti qərarlarının real sektora ötürücülüyünün xüsusiyyətləri əsas götürülüb", - deyə AMB bəyan edib.

    Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar barədə məlumat dekabrın 10-da ictimaiyyətə açıqlanacaq.

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%
    Central Bank of Azerbaijan keeps refinancing rate unchanged

