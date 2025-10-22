Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЦБА снизил прогнозы экономического роста

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 11:24
    ЦБА снизил прогнозы экономического роста

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 2,2%, в том числе ненефтегазового - 3,7%.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.

    В июле этого года ЦБА объявил, что в 2025 году экономический рост составит 3%, в том числе по ненефтегазовому сектору - 4,2%.

    ЦБА прогнозы экономического роста Талех Казымов
    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb
    CBA forecasts 2.2% economic growth in Azerbaijan for 2025

    Лента новостей