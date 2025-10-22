ЦБА снизил прогнозы экономического роста
Финансы
- 22 октября, 2025
- 11:24
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 2,2%, в том числе ненефтегазового - 3,7%.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.
В июле этого года ЦБА объявил, что в 2025 году экономический рост составит 3%, в том числе по ненефтегазовому сектору - 4,2%.
