İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:12
    AMB iqtisadi artım proqnozlarını azaldıb
    Taleh Kazımov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il ölkə iqtisadiyyatının 2,2 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz iqtisadiyyatının 3,7 % böyüyəcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Bu ilin iyul ayında qurum 2025-ci ildə iqtisadi artımın 3 %, o cümlədən qeyri-neft-qaz sektoru üzrə 4,2 % olacağını açıqlamışdı.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı İqtisadi artım
    ЦБА снизил прогнозы экономического роста

    Son xəbərlər

    11:27

    Ayxan Hacızadə TDT-nin üzv və müşahidəçi ölkələrinin xarici diplomatları ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:27

    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    Digər ölkələr
    11:26

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    11:21
    Foto
    Video

    "Sarsılmaz Tərəfdaşlıq-2025" birgə XTQ təlimi keçirilir

    Hərbi
    11:20

    Şahdağ və Kəlbəcərdə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:19

    Nikol Paşinyan: Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür etməyim çox vacib irəliləyişdir

    Region
    11:19

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    11:18

    Nazir müavini: Gənclərin dini bilikləri onların dinlərə qarşı hörmətinin formalaşmasına xidmət edir

    Din
    11:14

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 80 milyard dolları keçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti