    ЦБА: Скорость обращения маната в ноябре выросла

    Финансы
    • 29 ноября, 2025
    • 10:16
    ЦБА: Скорость обращения маната в ноябре выросла

    Cкорость обращения национальной валюты Азербайджана - маната - по состоянию на 1 ноября этого года составила 3,45 пункта.

    Как сообщает "Report" со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана (ЦБА), это на 0,04 пункта больше чем на 1 октября, соответствует показателю на начало года, и на 0,14 пункта меньше по сравнению с 1 ноября прошлого года.

    Согласно статистике ЦБА, самый низкий показатель скорости обращения маната за последние 17 лет был зафиксирован в конце января 2015 года, то есть в преддверии первой девальвации последних лет, и составил 2,68 пункта. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2005 году (15,72 пункта).

    Azərbaycan manatının dövretmə sürəti oktyabrda artıb
    Azerbaijani manat's velocity reaches 3.45 points as of November 1
