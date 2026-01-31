Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов

    Внутренняя политика
    • 31 января, 2026
    • 10:29
    В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов

    В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие 245 адвокатов, представляющих адвокатские конторы столицы и регионов страны, а также представители медиа.

    Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, открывая конференцию, рассказал о деятельности организации за последние годы и развитии института адвокатуры в стране.

    Он отметил проведенные реформы, направленные на повышение качества юридической помощи, прозрачности адвокатской деятельности и профессиональной подготовки адвокатов.

    В рамках конференции был продемонстрирован отчетный фильм о работе Коллегии в 2025 году и сформирован состав Счетной комиссии.

    Коллегия адвокатов Азербайджана Анар Багиров
    Фото
    Bakıda Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin konfransı keçirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:30

    Шамхани: Иран готов к любым вариантам развития событий

    Другие страны
    11:20

    Председатель КА: Некоторые адвокаты демонстрируют неэтичное поведение в соцсетях

    Внутренняя политика
    11:04

    В результате ударов по Херсонской области погибли 2, ранены 10 человек

    Другие страны
    10:56
    Фото

    Кормье: ВБ готов поддержать растущую роль Азербайджана как транспортного хаба

    Инфраструктура
    10:43

    Азербайджанская нефть подорожала до $73,3 за баррель

    Энергетика
    10:37

    Анар Багиров: Активной практикой в Азербайджане занимаются свыше 2,7 тыс. адвокатов

    Другие
    10:29
    Фото

    В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов

    Внутренняя политика
    10:22

    Федоров: Российские войска нанесли более 1 тыс. ударов по Запорожью, ранены три человека

    Другие страны
    10:19
    Видео

    Военные Азербайджана и ОАЭ проводят подготовку к совместным учениям

    Внутренняя политика
    Лента новостей