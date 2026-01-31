В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов
Внутренняя политика
- 31 января, 2026
- 10:29
В Баку проходит конференция членов Коллегии адвокатов Азербайджана.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие 245 адвокатов, представляющих адвокатские конторы столицы и регионов страны, а также представители медиа.
Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, открывая конференцию, рассказал о деятельности организации за последние годы и развитии института адвокатуры в стране.
Он отметил проведенные реформы, направленные на повышение качества юридической помощи, прозрачности адвокатской деятельности и профессиональной подготовки адвокатов.
В рамках конференции был продемонстрирован отчетный фильм о работе Коллегии в 2025 году и сформирован состав Счетной комиссии.
