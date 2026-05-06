ЦБА разрабатывает новые инструменты оценки кредитных рисков в агросекторе

Центробанк Азербайджана разрабатывает новые инструменты для более точной оценки рисков банков при кредитовании сельскохозяйственного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.

По его словам, активную работу в сфере агрокредитования ведет действующее при Министерстве сельского хозяйства Агентство аграрного кредитования и развития.

"Мы работаем над новыми инструментами как для внедрения технологических решений, так и для более точной оценки рисков банков. Насколько мне известно, активно обсуждаются вопросы как субсидирования, так и кредитования", - отметил Кязымов.

Глава Центробанка подчеркнул, что сельское хозяйство остается одним из приоритетных секторов экономики Азербайджана, а обеспечение доступа к финансовым ресурсам для аграрной сферы имеет стратегическое значение.

"Надеюсь, что мы увидим результаты проводимой работы", - добавил он.