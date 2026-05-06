    06 мая, 2026
    • 12:30
    ЦБА разрабатывает новые инструменты оценки кредитных рисков в агросекторе

    Центробанк Азербайджана разрабатывает новые инструменты для более точной оценки рисков банков при кредитовании сельскохозяйственного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в Баку.

    По его словам, активную работу в сфере агрокредитования ведет действующее при Министерстве сельского хозяйства Агентство аграрного кредитования и развития.

    "Мы работаем над новыми инструментами как для внедрения технологических решений, так и для более точной оценки рисков банков. Насколько мне известно, активно обсуждаются вопросы как субсидирования, так и кредитования", - отметил Кязымов.

    Глава Центробанка подчеркнул, что сельское хозяйство остается одним из приоритетных секторов экономики Азербайджана, а обеспечение доступа к финансовым ресурсам для аграрной сферы имеет стратегическое значение.

    "Надеюсь, что мы увидим результаты проводимой работы", - добавил он.

    Талех Кязымов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сельское хозяйство Азербайджана кредиты для фермеров
    AMB aqrar sektorun maliyyələşdirilməsindəki risklərə qarşı yeni alətlər üzərində işləyir
    Central Bank develops new instruments to manage risks in agricultural financing

