    Maliyyə
    • 06 may, 2026
    • 12:07
    AMB aqrar sektorun maliyyələşdirilməsindəki risklərə qarşı yeni alətlər üzərində işləyir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) yerli bankların kənd təsərrüfatı sahəsində risklərinin qiymətləndirilməsi üçün yeni alətlər üzərində işləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Taleh Kazımov bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

    "Kənd təsərrüfatının kreditləşməsi ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi kifayət qədər aktiv iş görür. Həm texnoloji həllərin tətbiq edilməsi, həm də bankların risklərinin daha dəqiq qiymətləndirilməsi üçün yeni alətlər üzərində çalışırıq. Bildiyim qədər həm subsidiyalar, həm kreditləşmə ilə bağlı müzakirələr aktiv gedir. Bilirik ki, kənd təsərrüfatı ölkəmizdə prioritet sektordur və bu sahədə maliyyə resurslarına çıxışın təmin edilməsi prioritetdir. Ümidvaram ki, görüləcək işlərin bəhrəsini görəcəyik", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Taleh Kazımov Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA)
    ЦБА разрабатывает новые инструменты оценки кредитных рисков в агросекторе
    Central Bank develops new instruments to manage risks in agricultural financing

