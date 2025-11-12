ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнеса

Требования к оценке "зеленых проектов" малого и среднего бизнеса должны быть соразмерны их реальным возможностям и потенциалу.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента устойчивого развития финансового сектора ЦБА Рустам Таиров на семинаре "Мониторинг малых и средних предприятий в Азии 2025" в Баку.

По словам Таирова, на глобальном уровне регулирующие органы стараются упростить механизмы оценки экологической устойчивости и углеродных выбросов компаний малого и среднего бизнеса.

"На рынке формируются различные решения, компании и поставщики предлагают свои подходы, активно используются открытые источники данных. Например, расширяется практика получения информации от коммунальных служб для оценки профиля выбросов МСБ. Мы считаем, что требования, устанавливаемые для оценки "зеленых проектов" малого бизнеса, должны быть соразмерны их реальным возможностям", - отметил он.

Представитель ЦБА подчеркнул, что в этой сфере уже применяются различные инструменты, и Азербайджан активно сотрудничает с международными партнерами.