İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:48
    Rüstəm Tahirov: KOB-ların yaşıl layihələri üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır
    Rüstəm Tahirov

    Kiçik və orta biznesin (KOB) "yaşıl layihələri"nin qiymətləndirilməsi üzrə tələblər onların real potensialına və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək qabiliyyətlərinə uyğun olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankın (AMB) Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişafı Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025" hesabatının təqdimat seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda qlobal səviyyədə tənzimləyici qurumlar KOB-ların "yaşıl keçidini" və atmosferə buraxdığı emissiyaları qiymətləndirmə mexanizmlərini sadələşdirməyə çalışırlar:

    "Bazarda müxtəlif həllər formalaşır, şirkətlər və təchizatçılar öz yanaşmalarını təklif edir, ictimai məlumatlardan da istifadə olunur. Məsələn, KOB-un emissiya profilini qiymətləndirmək üçün kommunal xidmət göstərən qurumlardan məlumatların alınması praktikası genişlənir. Hesab edirik ki, KOB-ların "yaşıl layihələri"ni qiymətləndirmək üçün müəyyən edilən tələblər onların real imkanları ilə mütənasib olmalıdır. Bu istiqamətdə müxtəlif alətlər mövcuddur və biz həmin mexanizmləri sistemə inteqrasiya etmək üçün beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edirik".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rüstəm Tahirov KOB yaşıl layihələr
    ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнеса

    Son xəbərlər

    16:16

    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Region
    16:16

    Niderlandlı baş məşqçi "Ayaks"a qayıtmaqdan imtina edib

    Futbol
    16:03
    Foto

    Zığ-Hövsan kanalizasiya kollektoru tikilir

    İnfrastruktur
    16:00

    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    15:59
    Rəy

    İranda su qıtlığı: ölkəni bürüyən Urmiya faciəsi, Tehranın köçürülmə riski - ŞƏRH

    Analitika
    15:58
    Foto

    Göyçayda "Nar Festivalı" çərçivəsində "Aqrar Biznes Festivalı" keçirilib

    ASK
    15:58

    Ərdoğan: Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan və Gürcüstanın da bütün imkanları səfərbər edilib

    Digər
    15:56
    Foto

    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    15:48

    Rüstəm Tahirov: "KOB-ların "yaşıl layihələr"i üçün tələblər onların imkanları ilə mütənasib olmalıdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti