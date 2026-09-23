ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажи на $673 млн
Финансы
- 23 сентября, 2026
- 11:20
В Азербайджане в январе-августе 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты превысил объем ее продажи на $673 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), положительная динамика наблюдалась как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.
Кроме того, уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,7 процентного пункта и в августе составил 25,8 %.
В условиях существенного снижения спроса на валютном рынке и значительного роста предложения ЦБА осуществлял интервенции по покупке иностранной валюты. В результате за прошедший период текущего года валютные резервы регулятора увеличились на 32,9 %, достигнув $15,3 млрд.
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