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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажи на $673 млн

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 11:20
    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажи на $673 млн

    В Азербайджане в январе-августе 2026 года объем покупки наличной иностранной валюты превысил объем ее продажи на $673 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), положительная динамика наблюдалась как в наличном, так и в безналичном сегментах валютного рынка.

    Кроме того, уровень долларизации депозитов физических лиц-резидентов за последние 12 месяцев снизился на 3,7 процентного пункта и в августе составил 25,8 %.

    В условиях существенного снижения спроса на валютном рынке и значительного роста предложения ЦБА осуществлял интервенции по покупке иностранной валюты. В результате за прошедший период текущего года валютные резервы регулятора увеличились на 32,9 %, достигнув $15,3 млрд.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Покупка валюты
    AMB: 8 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon dollar üstələyib
    CBA: Cash FX purchases exceed sales by $673M in 8 months

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