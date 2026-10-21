В йеменском Таизе за 48 часов при атаках хуситов погибли 8 мирных жителей
- 21 октября, 2026
- 10:37
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За последние 48 часов йеменские мятежники-хуситы совершили 109 нарушений в провинции Таиз, в результате которых погибли восемь мирных жителей, еще 26 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, это следует из доклада Йеменской сети по защите прав и свобод.
По данным организации, среди погибших трое женщин и трое детей, среди раненых - семь женщин и четверо детей.
В докладе отмечается, что хуситы выпустили две баллистические ракеты по кварталу Сина в центре Таиза. При атаках на жилые районы провинции они также применили около 147 боеприпасов, включая минометные, реактивные и артиллерийские снаряды, а также беспилотники.
С начала октября хуситы окружают третий по величине город Йемена, перекрыв дорогу, связывающую его с временной столицей правительства - Аденом.