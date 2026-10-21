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    Yəməndə husilərin hücumları zamanı 8 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 10:52
    Yəməndə husilərin hücumları zamanı 8 nəfər ölüb

    Son 48 saat ərzində Yəməndəki husilərin Taiz əyalətinə hücumları nəticəsində səkkiz dinc sakin ölüb, daha 26 nəfər isə yaralanıb.

    "Report"un "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu, Yəmən Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi Şəbəkəsinin hesabatında qeyd olunub.

    Təşkilatın məlumatına görə, ölənlər arasında üç qadın və üç uşaq, yaralananlar arasında isə yeddi qadın və dörd uşaq var.

    Hesabatda qeyd olunub ki, husilər Taizin mərkəzindəki Sina məhəlləsinə iki ballistik raket atıblar. Əyalətin yaşayış rayonlarına hücumlar zamanı onlar həmçinin minaatan, reaktiv və artilleriya mərmiləri, eləcə də pilotsuz uçuş aparatları daxil olmaqla, 147-yə yaxın döyüş sursatından istifadə ediblər.

    Oktyabrın əvvəlindən husilər Yəmənin üçüncü ən böyük şəhərini mühasirəyə alaraq, onu hökumətin müvəqqəti paytaxtı olan Ədənlə birləşdirən yolu bağlayıblar.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Yəmən
    В йеменском Таизе за 48 часов при атаках хуситов погибли 8 мирных жителей
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