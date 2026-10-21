AFchamber: Для развития Среднего коридора необходима здоровая бизнес-среда

Для развития Среднего коридора необходима здоровая бизнес-среда.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты (AFchamber) Джейхун Атаев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"В этом году мы сосредоточены на связности, инфраструктуре и Среднем коридоре. Физическая инфраструктура, безусловно, важна, однако одних автомобильных и железных дорог, портов недостаточно для создания успешных экономических отношений. Для этого необходима также здоровая бизнес-среда. Эта среда должна быть прозрачной, предсказуемой, конкурентоспособной и способной привлекать инвестиции. Для поддержания здоровой бизнес-среды нам необходимы достоверные данные, честная оценка ситуации и решимость действовать на основе достигнутых результатов", - отметил он.