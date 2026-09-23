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    AMB: 8 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon dollar üstələyib

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:06
    AMB: 8 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon dollar üstələyib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon ABŞ dolları üstələyib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə özünü göstərib.

    Bundan başqa, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsi son 12 ayda 3,7 faiz bəndi azalaraq avqustda 25,8 %-ə düşüb.

    Valyuta bazarında tələbin kəskin azaldığı, təklifin əhəmiyyətli artdığı şəraitdə AMB alışyönlü müdaxilə həyata keçirib. Cari ilin ötən dövründə qurumun valyuta ehtiyatları 3,8 milyard ABŞ dolları və yaxud 32,9 % artaraq 15,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Nağd xarici valyuta
    ЦБА: Покупка наличной инвалюты превысила продажи на $673 млн
    CBA: Cash FX purchases exceed sales by $673M in 8 months

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