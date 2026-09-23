AMB: 8 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon dollar üstələyib
Maliyyə
- 23 sentyabr, 2026
- 11:06
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda nağd xarici valyutanın alışı satışını 673 milyon ABŞ dolları üstələyib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə özünü göstərib.
Bundan başqa, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin dollarlaşma səviyyəsi son 12 ayda 3,7 faiz bəndi azalaraq avqustda 25,8 %-ə düşüb.
Valyuta bazarında tələbin kəskin azaldığı, təklifin əhəmiyyətli artdığı şəraitdə AMB alışyönlü müdaxilə həyata keçirib. Cari ilin ötən dövründə qurumun valyuta ehtiyatları 3,8 milyard ABŞ dolları və yaxud 32,9 % artaraq 15,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
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