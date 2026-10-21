Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Японии сообщили об утечке данных работников 22 префектурных полицейских управлений

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 10:36
    В Японии сообщили об утечке данных работников 22 префектурных полицейских управлений

    В результате недавней утечки данных в компании Arcadia Inc., занимающейся предоставлением информации о стихийных бедствиях, могла произойти и утечка личных данных сотрудников полиции и других работников 22 префектурных полицейских управлений Японии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщили в среду представители Национального полицейского агентства.

    Сообщается, что потенциальная утечка информации включает имена и адреса примерно 125 тыс. сотрудников полиции, которые пользовались услугой подтверждения безопасности в случае стихийных бедствий, а также адреса примерно 16 тыс. жителей из 4 префектурных полицейских управлений.

    Возможная утечка информации, затронувшая почти половину из 47 префектурных полицейских управлений страны, произошла на фоне череды аналогичных инцидентов в японских компаниях различных отраслей.

    Тем временем компания Recruit Co. также сообщила о возможной утечке личной информации, касающейся 3,7 млн учетных записей в ее сервисе поиска подержанных автомобилей Carsensor.

    Утечка данных Правоохранительные органы Япония
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:44
    AFchamber: Для развития Среднего коридора необходима здоровая бизнес-среда
    Инфраструктура
    10:37
    В йеменском Таизе за 48 часов при атаках хуситов погибли 8 мирных жителей
    Другие страны
    10:36
    В Японии сообщили об утечке данных работников 22 префектурных полицейских управлений
    Другие страны
    10:33
    Пассажирские перевозки судами ASCO выросли на 14%
    Инфраструктура
    10:19
    Посол: ЕС работает над привлечением европейских инвестиций в стратегические секторы Азербайджана
    Внешняя политика
    10:11
    Цена за баррель азербайджанской нефти приблизилась к $120
    Энергетика
    10:07
    Микаил Джаббаров едет в Италию с двухдневным визитом
    Бизнес
    10:06
    В Армении 14 человек арестованы и доставлены в Антикоррупционный комитет
    В регионе
    10:03
    В Лерике мужчина погиб при попытке скрыться от полиции
    Происшествия
    Лента новостей