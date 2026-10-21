В Японии сообщили об утечке данных работников 22 префектурных полицейских управлений
- 21 октября, 2026
- 10:36
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В результате недавней утечки данных в компании Arcadia Inc., занимающейся предоставлением информации о стихийных бедствиях, могла произойти и утечка личных данных сотрудников полиции и других работников 22 префектурных полицейских управлений Японии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом сообщили в среду представители Национального полицейского агентства.
Сообщается, что потенциальная утечка информации включает имена и адреса примерно 125 тыс. сотрудников полиции, которые пользовались услугой подтверждения безопасности в случае стихийных бедствий, а также адреса примерно 16 тыс. жителей из 4 префектурных полицейских управлений.
Возможная утечка информации, затронувшая почти половину из 47 префектурных полицейских управлений страны, произошла на фоне череды аналогичных инцидентов в японских компаниях различных отраслей.
Тем временем компания Recruit Co. также сообщила о возможной утечке личной информации, касающейся 3,7 млн учетных записей в ее сервисе поиска подержанных автомобилей Carsensor.