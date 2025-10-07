ЦБА внедрит в Азербайджане коэффициент чистого стабильного финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внедрение в стране коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR).

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

По его словам, в настоящее время разрабатывается соответствующая концепция: "Введение NSFR направлено также на регулирование долгосрочной ликвидности банковского сектора", - отметил он.