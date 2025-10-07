ЦБА внедрит в Азербайджане коэффициент чистого стабильного финансирования
Финансы
- 07 октября, 2025
- 11:57
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует внедрение в стране коэффициента чистого стабильного финансирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR).
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.
По его словам, в настоящее время разрабатывается соответствующая концепция: "Введение NSFR направлено также на регулирование долгосрочной ликвидности банковского сектора", - отметил он.
