    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:45
    AMB xalis stabil maliyyələşmə əmsalı tətbiq edəcək
    Şahin Mahmudzadə

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ölkədə xalis stabil maliyyələşmə əmsalının ("Net stable funding ratio") tətbiqinə başlayacaq.

    "Report xəbər verir ki, bunu AMB-nin baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda bununla bağlı konsepsiya hazırlanır: "Bu da bank sektorunun uzunmüddətli likvidliyini tənzimləməyə xidmət edəcək".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı xalis stabil maliyyələşmə əmsalı Şahin Mahmudzadə
    ЦБА внедрит в Азербайджане коэффициент чистого стабильного финансирования
    Central Bank plans to introduce net stable funding ratio in Azerbaijan

