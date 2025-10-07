AMB xalis stabil maliyyələşmə əmsalı tətbiq edəcək
Maliyyə
- 07 oktyabr, 2025
- 11:45
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ölkədə xalis stabil maliyyələşmə əmsalının ("Net stable funding ratio") tətbiqinə başlayacaq.
"Report xəbər verir ki, bunu AMB-nin baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda bununla bağlı konsepsiya hazırlanır: "Bu da bank sektorunun uzunmüddətli likvidliyini tənzimləməyə xidmət edəcək".
