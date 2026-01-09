İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Komanda
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:45
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında VIII turda "Gəncə" evdə "Milli Aviasiya Akademiyası"nı qəbul edib.

    Gəncə İdman Sarayında baş tutan görüş qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:2 (20:25, 22:25, 25:19, 25:15, 15:9).

    Kişilərin mübarizəsində isə II turdan təxirə salınan matçda "Azərreyl" "Gənclər"i 3:0 (25:11, 25:12, 25:20) hesabı ilə məğlub edib.

    "Azərreyl" klubu "Gənclər" voleybol klubu Azərbaycan Yüksək Liqası voleybol millisi

