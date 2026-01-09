"Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 17:47
Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Sumqayıt" komandası ilk yoxlama oyununda məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv Macarıstan təmsilçisi "Pakş"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Kimyaçılar"ın qoluna Rüstəm Əhmədzadə imza atıb.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" yanvarın 12-də Serbiyanın OFK (Belqrad), 16-da isə Xorvatiyanın "Osiyek" klubları ilə qarşılaşacaq.
