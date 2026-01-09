İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:47
    Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Sumqayıt" komandası ilk yoxlama oyununda məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Saşa İliçin baş məşqçisi olduğu kollektiv Macarıstan təmsilçisi "Pakş"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 5:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. "Kimyaçılar"ın qoluna Rüstəm Əhmədzadə imza atıb.

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt" yanvarın 12-də Serbiyanın OFK (Belqrad), 16-da isə Xorvatiyanın "Osiyek" klubları ilə qarşılaşacaq.

