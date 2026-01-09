İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:48
    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Mediatorların ilkin hazırlığı üzrə təlimi bitirmiş şəxslərə verilən sertifikatın qüvvədə olma müddəti beş ildir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov "Mediasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il 22 aprel tarixli 184-VIIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Qərar imzalayıb.

    Qərarla mediatorların ilkin hazırlığı üzrə təlimi bitirmiş şəxslərə verilən sertifikatın qüvvədə qalma müddətinin beş il olması barədə "Mediatorların hazırlığı və ixtisaslarının artırılması ilə bağlı təlim Qaydası"na 3.9-cu bənd əlavə edilib.

    Əli Əsədov qərar mediator

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Daxili siyasət
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti