Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib
- 09 yanvar, 2026
- 17:46
"Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında" qərara dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir qərar imzalayıb.
Qərarla dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı"nın "Memarlıq abidələri" bölməsində Cuğa sözü Gülüstan ilə əvəz edilib.
Xocavənd rayonu
Traxtik (Zoğalbulaq)
Sakuri (Hünərli)
Süsənlik (Susanlıq)
Xsaberd (Çaylaqqala)
Sur (Sor)
Mestağlar (Böyük Tağlar)
Qavaxan (Gavahın)
Qatsi (Çörəkli)
Maçqalaşen (Cütçü)
Sitoraşen (Şıx Dursun)
Tağavard (Tağaverd)
Niki (Cəmiyyət)
Xocalı rayonu
Çanaxçı (Çanaqçı)
Xansıx (Xanyeri)
Maşxmaat (Baharlı)
Anabert (Xanabad)
Tovuz rayonu
Kirzan (Hunanlar)
Culfa rayonu
Əbrəqunis (Əbrəqunus)
Kirnə (Kırna)
Camaldin (Camaldın)
"Gülüstan" Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
Cuğa (Gülüstan)
Ordubad rayonu
Dər (Darkənd)
Arxeoloji abidələr – yerləşdiyi ünvan üzrə
Ağcabədi rayonu
Üzeyirkənd (Avşar)
Cəlilabad rayonu
Navtuluq (Söyüdlü)
Allar (Alar)
Svetlaya zarya (Muğan)
Göygöl rayonu
Mirzik (Şəhriyar)
Bolçalı (Balçılı)
Yeni Əli Bayramlı (Mollacəlilli)
Xocalı rayonu
Seyidşən (Seyidbəyli)
İlis (Qarakötük)
Saruşen (Dağyurdu)
Qazax rayonu
Əli Bayramlı (Aslanbəyli)
Əzizbəyli (Hüseynbəyli)
Qusar rayonu
İmamqulu (İmamqulukənd)
Oğuz rayonu
Vardanlı (Kərimli)
Şəki rayonu
Fazil (Fazıl)
Culfa rayonu
Əbrəqunis (Əbrəqunus)
Camaldin (Camaldın)
Noraşam (Göydərə)
Kirnə (Kırna)
Cuğa (Gülüstan)
Şahbuz rayonu
Yuxarı Remeşin (Güney Qışlaq)
Aşağı Remeşin (Qızıl Qışlaq)
Arınc (Ayrınc)
Tırkeş (Türkeş)
Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri – memarlıq
Cəlilabad rayonu
Pokrovka (Günəşli)
Gədəbəy rayonu
Kilsəli (Turşsu)
Xocavənd rayonu
Tağavard (Tağaverd)
Sakuri (Hünərli)
Sur (Sor)
Xsaberd (Çaylaqqala)
Domi (Binə)
Şaqah (Şahyeri)
Noraşen (Günəşli)
Banazur (Binədərəsi)
Kemraçuk (Qırmızıqaya)
Anaku (Ağdam)
Zamzur (Dərəkənd)
Lerik rayonu
Azərbaycan (Günəşli)
Lənkəran rayonu
Viyan (Viyən)
Neftçala rayonu
Kultuk qəsəbəsi (Neftçala şəhəri)
Oğuz rayonu
Vardanlı (Kərimli)
Zaqatala rayonu
Verxiyan (Bəhmətli)
Oxoxdərə (Axaxdərə)
Ordubad rayonu
Dər kəndi (Dər türbəsinin yanında) (Darkənd kəndi)
Şahbuz rayonu
Əzizbəyov (Daylaqlı)
Arxeoloji abidələr – yerləşdiyi ünvan üzrə
Culfa rayonu
Əbrəqunis (Əbrəqunus)
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri
(Xalq daş heykəltəraşlıq abidələri) – yerləşdiyi ünvan üzrə
Lerik rayonu
Azərbaycan (Günəşli)
Şahbuz rayonu
Gecəzur (Ağbulaq)