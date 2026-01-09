İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Daxili siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 17:46
    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    "Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında" qərara dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir qərar imzalayıb.

    Qərarla dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı"nın "Memarlıq abidələri" bölməsində Cuğa sözü Gülüstan ilə əvəz edilib.

    Xocavənd rayonu

    Traxtik (Zoğalbulaq)

    Sakuri (Hünərli)

    Süsənlik (Susanlıq)

    Xsaberd (Çaylaqqala)

    Sur (Sor)

    Mestağlar (Böyük Tağlar)

    Qavaxan (Gavahın)

    Qatsi (Çörəkli)

    Maçqalaşen (Cütçü)

    Sitoraşen (Şıx Dursun)

    Tağavard (Tağaverd)

    Niki (Cəmiyyət)

    Xocalı rayonu

    Çanaxçı (Çanaqçı)

    Xansıx (Xanyeri)

    Maşxmaat (Baharlı)

    Anabert (Xanabad)

    Tovuz rayonu

    Kirzan (Hunanlar)

    Culfa rayonu

    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Kirnə (Kırna)

    Camaldin (Camaldın)

    "Gülüstan" Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

    Cuğa (Gülüstan)

    Ordubad rayonu

    Dər (Darkənd)

    Arxeoloji abidələr – yerləşdiyi ünvan üzrə

    Ağcabədi rayonu

    Üzeyirkənd (Avşar)

    Cəlilabad rayonu

    Navtuluq (Söyüdlü)

    Allar (Alar)

    Svetlaya zarya (Muğan)

    Göygöl rayonu

    Mirzik (Şəhriyar)

    Bolçalı (Balçılı)

    Yeni Əli Bayramlı (Mollacəlilli)

    Xocalı rayonu

    Seyidşən (Seyidbəyli)

    İlis (Qarakötük)

    Saruşen (Dağyurdu)

    Qazax rayonu

    Əli Bayramlı (Aslanbəyli)

    Əzizbəyli (Hüseynbəyli)

    Qusar rayonu

    İmamqulu (İmamqulukənd)

    Oğuz rayonu

    Vardanlı (Kərimli)

    Şəki rayonu

    Fazil (Fazıl)

    Culfa rayonu

    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Camaldin (Camaldın)

    Noraşam (Göydərə)

    Kirnə (Kırna)

    Cuğa (Gülüstan)

    Şahbuz rayonu

    Yuxarı Remeşin (Güney Qışlaq)

    Aşağı Remeşin (Qızıl Qışlaq)

    Arınc (Ayrınc)

    Tırkeş (Türkeş)

    Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri – memarlıq

    Cəlilabad rayonu

    Pokrovka (Günəşli)

    Gədəbəy rayonu

    Kilsəli (Turşsu)

    Xocavənd rayonu

    Tağavard (Tağaverd)

    Sakuri (Hünərli)

    Sur (Sor)

    Xsaberd (Çaylaqqala)

    Domi (Binə)

    Şaqah (Şahyeri)

    Noraşen (Günəşli)

    Banazur (Binədərəsi)

    Kemraçuk (Qırmızıqaya)

    Anaku (Ağdam)

    Zamzur (Dərəkənd)

    Lerik rayonu

    Azərbaycan (Günəşli)

    Lənkəran rayonu

    Viyan (Viyən)

    Neftçala rayonu

    Kultuk qəsəbəsi (Neftçala şəhəri)

    Oğuz rayonu

    Vardanlı (Kərimli)

    Zaqatala rayonu

    Verxiyan (Bəhmətli)

    Oxoxdərə (Axaxdərə)

    Ordubad rayonu

    Dər kəndi (Dər türbəsinin yanında) (Darkənd kəndi)

    Şahbuz rayonu

    Əzizbəyov (Daylaqlı)

    Arxeoloji abidələr – yerləşdiyi ünvan üzrə

    Culfa rayonu
    Əbrəqunis (Əbrəqunus)

    Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri
    (Xalq daş heykəltəraşlıq abidələri) – yerləşdiyi ünvan üzrə

    Lerik rayonu
    Azərbaycan (Günəşli)

    Şahbuz rayonu
    Gecəzur (Ağbulaq)

    Son xəbərlər

    17:59

    Deputat: "Enerji layihələri Azərbaycanın qlobal miqyasda mövqeyini daha da möhkəmləndirir"

    Energetika
    17:51

    Tehran meri: Aksiyalar zamanı şəhər infrastrukturunda dağıntılar qeydə alınıb

    Region
    17:51

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə ödənişlə bağlı müqavilə forması dəyişib

    Maliyyə
    17:50

    TAP-ın genişləndirilməsi üçün bazar sınağının növbəti mərhələsinin vaxtı dəqiqləşdirilib - EKSKLÜZİV

    Energetika
    17:48

    İlkin hazırlıq üzrə təlimi bitirmiş mediatorlara verilən sertifikat beş il qüvvədə olacaq

    Daxili siyasət
    17:47

    "Sumqayıt" yoxlama oyununda Macarıstan klubuna uduzub

    Futbol
    17:46

    Azərbaycanda bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrinin adları bərpa edilib

    Daxili siyasət
    17:45

    Qanunsuz orden və medal hazırlamaqda təqsirli bilinən QHT rəhbərinin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    17:45

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti