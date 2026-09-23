ЦБА перенес дату оглашения решения по процентному коридору
Финансы
- 23 сентября, 2026
- 11:15
Центральный банк Азербайджана перенес дату оглашения очередного решения по параметрам процентного коридора с 4 ноября на 29 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Соответствующая пресс-конференция также пройдет 29 октября вместо 4 ноября. В этот же день запланирована встреча с экспертами.
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