ЦБА перенес дату оглашения решения по процентному коридору

Центральный банк Азербайджана перенес дату оглашения очередного решения по параметрам процентного коридора с 4 ноября на 29 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Соответствующая пресс-конференция также пройдет 29 октября вместо 4 ноября. В этот же день запланирована встреча с экспертами.