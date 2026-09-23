AMB pul siyasəti ilə bağlı növbəti qərarın ictimaiyyətə açıqlanması vaxtını dəyişib
Maliyyə
- 23 sentyabr, 2026
- 11:03
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-cı il üzrə pul siyasəti qərarlarının ictimaiyyətə açıqlanması qrafikinə bir daha dəyişiklik edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərarın ictimaiyyətə açıqlanması və bununla bağlı mətbuat konfransının keçirilmə tarixi noyabrın 4-dən oktyabrın 29-na dəyişdirilib. Ekspertlərlə görüşün də həmin gün təşkil olunması nəzərdə tutulub.
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