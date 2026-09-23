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    AMB pul siyasəti ilə bağlı növbəti qərarın ictimaiyyətə açıqlanması vaxtını dəyişib

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:03
    AMB pul siyasəti ilə bağlı növbəti qərarın ictimaiyyətə açıqlanması vaxtını dəyişib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-cı il üzrə pul siyasəti qərarlarının ictimaiyyətə açıqlanması qrafikinə bir daha dəyişiklik edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərarın ictimaiyyətə açıqlanması və bununla bağlı mətbuat konfransının keçirilmə tarixi noyabrın 4-dən oktyabrın 29-na dəyişdirilib. Ekspertlərlə görüşün də həmin gün təşkil olunması nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Pul siyasəti
    ЦБА перенес дату оглашения решения по процентному коридору
    Central Bank of Azerbaijan reschedules interest rate decision

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