    ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золото

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 12:44
    ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золото

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает дальнейшего роста цен на золото на мировом рынке.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.

    "В условиях сохраняющейся в мире неопределенности в следующем году возможно продолжение роста цен, хотя и не в прежнем темпе", - сказал он.

    Талех Кязымов золото рост цен Центробанк
    AMB: Qızıl bahalaşmaqda davam edəcək
    CBA: Gold prices expected to continue rising

    Лента новостей