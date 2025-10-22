Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает дальнейшего роста цен на золото на мировом рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной решению регулятора о параметрах процентного коридора.

"В условиях сохраняющейся в мире неопределенности в следующем году возможно продолжение роста цен, хотя и не в прежнем темпе", - сказал он.