    AMB: Qızıl bahalaşmaqda davam edəcək

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 12:25
    AMB: Qızıl bahalaşmaqda davam edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) dünya bazarında qızılın bahalaşmaqda davam edəcəyini gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    "Nəzərə alsaq ki, gələn il də dünyadakı qeyri-müəyyənliklər davam edəcək, ola bilər ki, əvvəlki templə olmasa da, qiymət artımı davam etsin", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Qızıl Taleh Kazımov
    ЦБА ожидает дальнейшего роста цен на золото

