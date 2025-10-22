AMB: Qızıl bahalaşmaqda davam edəcək
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 12:25
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) dünya bazarında qızılın bahalaşmaqda davam edəcəyini gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov rəhbərlik etdiyi qurumun faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı qərarına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
"Nəzərə alsaq ki, gələn il də dünyadakı qeyri-müəyyənliklər davam edəcək, ola bilər ki, əvvəlki templə olmasa da, qiymət artımı davam etsin", - deyə o qeyd edib.
