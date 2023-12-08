ЦБА отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta на основании добровольного обращения.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta на основании добровольного обращения.

Как сообщает Report, со ссылкой на ЦБА, в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности" на основании добровольного обращения лицензия № SF - 0004 ОАО Naxçıvan Sığorta была аннулирована.

Существующие финансовые показатели ОАО Naxçıvan Sığorta позволяют полностью и своевременно исполнять обязательства ОАО. Процесс ликвидации ОАО будет контролироваться в рамках законодательства Азербайджанской Республики.