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ЦБА отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta

ЦБА отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta на основании добровольного обращения.
Финансы
8 декабря 2023 г. 14:20
ЦБА отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta на основании добровольного обращения.

Как сообщает Report, со ссылкой на ЦБА, в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности" на основании добровольного обращения лицензия № SF - 0004 ОАО Naxçıvan Sığorta была аннулирована.

Существующие финансовые показатели ОАО Naxçıvan Sığorta позволяют полностью и своевременно исполнять обязательства ОАО. Процесс ликвидации ОАО будет контролироваться в рамках законодательства Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan revokes licence of Nakhchivan Insurance 
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank "Naxçıvan Sığorta"nın lisenziyasını ləğv edib

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