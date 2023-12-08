Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отозвал лицензию ОАО Naxçıvan Sığorta на основании добровольного обращения.
Как сообщает Report, со ссылкой на ЦБА, в соответствии со статьей 107.1.1 закона "О страховой деятельности" на основании добровольного обращения лицензия № SF - 0004 ОАО Naxçıvan Sığorta была аннулирована.
Существующие финансовые показатели ОАО Naxçıvan Sığorta позволяют полностью и своевременно исполнять обязательства ОАО. Процесс ликвидации ОАО будет контролироваться в рамках законодательства Азербайджанской Республики.