ЦБА: Основным драйвером экономического роста в 2025-2026 годах станет ненефтегазовый сектор

Центральный банк (ЦБА) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) в нефтегазовом секторе Азербайджана на 0,2% в текущем году и на 2,4% в следующем.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" ЦБА.

В документе отмечается, что общий экономический рост в стране будет обеспечиваться преимущественно за счет ненефтегазового сектора.

"Прогнозы по нефтегазовому сектору основаны на официальных расчетах правительства. Реализация прогнозируемого роста в ненефтегазовом секторе в 2025–2026 годах будет в основном зависеть от динамики совокупного внутреннего спроса", - говорится в обзоре.