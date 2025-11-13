AMB neft-qaz sektorunda iqtisadi azalmaya dair proqnozlarını açıqlayıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 10:44
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il neft-qaz sektorunda ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 0,2 %, gələn il isə 2,4 % azalacağını proqnozlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, ölkədə ümumi iqtisadi artımı daha çox qeyri-neft-qaz sektoru təmin edəcək.
"Neft-qaz sektoru üzrə proqnozlar hökumətin rəsmi proqnozlarına əsaslanır. 2025 və 2026-cı illər üzrə qeyri-neft-qaz sektorunda iqtisadi artım proqnozunun reallaşması, əsasən, daxili məcmu tələbin dinamikasından asılı olacaq"- deyə icmalda qeyd olunub.
