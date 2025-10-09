ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатов

С начала текущего года участники платежного рынка, получившие лицензию ЦБА, провели транзакции на общую сумму 38,8 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ЦБА Вюсал Халилов на Baku Fintech Forum 2025.

"Это высокий показатель, и мы ожидаем еще большего роста", - подчеркнул Халилов.

По словам представителя ЦБА, на сегодняшний день регулятор выдал лицензии 18 эмитентам электронных денег и 8 платежным организациям.