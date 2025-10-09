Azərbaycanda ödəniş bazarı iştirakçılarının builki dövriyyəsi 40 milyard manata yaxınlaşıb
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2025
- 09:59
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) lisenziyalaşdırdığı ödəniş bazarı iştirakçıları bu ilin əvvəlindən 38,8 milyard manat dəyərində əməliyyat aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.
"Bu, böyük rəqəmdir və artmasını gözləyirik", - deyə o qeyd edib.
AMB rəsmisi əlavə edib ki, indiyə qədər 18 elektron pul təşkilatına və 8 ödəniş təşkilatına lisenziya verilib.
