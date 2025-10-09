İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Azərbaycanda ödəniş bazarı iştirakçılarının builki dövriyyəsi 40 milyard manata yaxınlaşıb

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 09:59
    Azərbaycanda ödəniş bazarı iştirakçılarının builki dövriyyəsi 40 milyard manata yaxınlaşıb
    Vüsal Xəlilov

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) lisenziyalaşdırdığı ödəniş bazarı iştirakçıları bu ilin əvvəlindən 38,8 milyard manat dəyərində əməliyyat aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədr müavini Vüsal Xəlilov Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.

    "Bu, böyük rəqəmdir və artmasını gözləyirik", - deyə o qeyd edib.

    AMB rəsmisi əlavə edib ki, indiyə qədər 18 elektron pul təşkilatına və 8 ödəniş təşkilatına lisenziya verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı ödəniş bazarı

