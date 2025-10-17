ЦБА и ВБ обсудили расширение финансовой инклюзивности
Финансы
- 17 октября, 2025
- 10:32
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили вопросы расширения финансовой инклюзивности.
Как сообщает Report со ссылкой на регулятор, встреча состоялась в рамках визита председателя ЦБА Талеха Кязимова в Вашингтон.
Он провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Стороны обсудили проекты, реализуемые в рамках новой Страновой партнерской программы, а также сотрудничество по поддержке устойчивого развития и укреплению макроэкономической стабильности.
Последние новости
11:00
Представитель НОК: Азербайджан увеличивает число профессиональных кадров в сфере безопасного спортаИндивидуальные
10:59
Мальдивы переходят к стратегической политике переселения из-за климатических рисковИнфраструктура
10:57
Генсек ТЮРКПА и глава СВМДА обсудили новые возможности партнерстваВнешняя политика
10:52
Кирсти Бурроуз: НОК Азербайджана объединяет общество для защиты безопасности в спортеИндивидуальные
10:49
Саудовская Аравия и США могут заключить соглашение о военном сотрудничествеДругие страны
10:45
Мэр Куала-Лумпура: Инициативы Азербайджана - пример синергии "локальное-глобальное"Инфраструктура
10:40
Фото
Сабина Алиева встретилась с президентом МальтыВнутренняя политика
10:38
Фото
Руководство Минобороны проверило снабжение и боеготовность армейских подразделенийАрмия
10:32
Фото