ЦБА и ВБ обсудили расширение финансовой инклюзивности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили вопросы расширения финансовой инклюзивности.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятор, встреча состоялась в рамках визита председателя ЦБА Талеха Кязимова в Вашингтон.

Он провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Стороны обсудили проекты, реализуемые в рамках новой Страновой партнерской программы, а также сотрудничество по поддержке устойчивого развития и укреплению макроэкономической стабильности.