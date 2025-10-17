ЦБА и ВБ обсудили расширение финансовой инклюзивности

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 10:32
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили вопросы расширения финансовой инклюзивности.

    Как сообщает Report со ссылкой на регулятор, встреча состоялась в рамках визита председателя ЦБА Талеха Кязимова в Вашингтон.

    Он провел переговоры с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани. Стороны обсудили проекты, реализуемые в рамках новой Страновой партнерской программы, а также сотрудничество по поддержке устойчивого развития и укреплению макроэкономической стабильности.

    ЦБА Всемирный банк экономическое сотрудничество
    AMB və Dünya Bankı maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsini müzakirə edib

