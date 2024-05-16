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ЦБА: Финтехи могут представлять угрозу для финсектора с позиции AML/CFT

ЦБА: Финтехи могут представлять угрозу для финсектора с позиции AML/CFT При оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) было выявлено, что финтех-компании могут представлять серьезную угрозу для финансового сектора.
Финансы
16 мая 2024 г. 13:20
ЦБА: Финтехи могут представлять угрозу для финсектора с позиции AML/CFT

При оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) было выявлено, что финтех-компании могут представлять серьезную угрозу для финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на проходящем в Баку Fintech Summit.

По его словам, в сферу контроля ЦБА войдет также соблюдение требований в аспекте AML/CFT при ведении бизнеса новыми компаниями: "В нашу стратегию будут включены и другие механизмы контроля. Будут собираться более подробные данные, чтобы механизмы управления стали более эффективными".

Алиев добавил, что новые требования предъявляются и к организациям, управляющим виртуальными активами в Азербайджане: "К сожалению, отдельного закона в отношении подобных организаций нет. Но единые требования в области AML/CFT закреплены в законе. Все соответствующие государственные структуры, в том числе и Центральный банк, вовлечены в эту работу".

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: AML/CFT baxımından fintexlər maliyyə sektoruna böyük təhlükə yarada bilər

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