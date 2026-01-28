Бюджетные поступления по линии ГТК сократились на 4,2%
Финансы
- 28 января, 2026
- 15:36
Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в 2025 году составили 6 млрд 369,9 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,2% меньше, чем в 2024 году.
План для ГТК по перечислениям в госбюджет на 2025 год составлял 6,6 млрд манатов. Таким образом, в отчетном году таможенные органы выполнили бюджетные обязательства на 97%.
