    Бюджетные поступления по линии ГТК сократились на 4,2%

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:36
    Бюджетные поступления по линии ГТК сократились на 4,2%

    Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в 2025 году составили 6 млрд 369,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,2% меньше, чем в 2024 году.

    План для ГТК по перечислениям в госбюджет на 2025 год составлял 6,6 млрд манатов. Таким образом, в отчетном году таможенные органы выполнили бюджетные обязательства на 97%.

    Минфин таможенные поступления госбюджет
