Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию СЕ против торговли человеческими органами

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

Как сообщает Report, законопроект о ратификации конвенции обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.

Данная конвенция была подписана 25 марта 2015 года в Сантьяго-де-Компостела.

Целью Конвенции является предотвращение торговли человеческими органами и борьба с ней, защита прав жертв и укрепление национального и международного сотрудничества между сторонами. Конвенция распространяется на торговлю человеческими органами в целях трансплантации и иных целях, а также на формы их незаконного изъятия и имплантации.

Согласно законопроекту, Азербайджан заявляет, что положения Конвенции не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта.