    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию СЕ против торговли человеческими органами

    Милли Меджлис
    • 20 февраля, 2026
    • 12:06
    Милли Меджлис ратифицировал Конвенцию СЕ против торговли человеческими органами

    Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами.

    Как сообщает Report, законопроект о ратификации конвенции обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.

    Данная конвенция была подписана 25 марта 2015 года в Сантьяго-де-Компостела.

    Целью Конвенции является предотвращение торговли человеческими органами и борьба с ней, защита прав жертв и укрепление национального и международного сотрудничества между сторонами. Конвенция распространяется на торговлю человеческими органами в целях трансплантации и иных целях, а также на формы их незаконного изъятия и имплантации.

    Согласно законопроекту, Азербайджан заявляет, что положения Конвенции не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта.

    MM Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sını ratifikasiya edib
