Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox azalıb
Maliyyə
- 28 yanvar, 2026
- 14:57
2025-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) xətti ilə dövlət büdcəsinə daxilolmalar 6 milyard 369,9 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4,2 % azdır.
Xatırladaq ki, ötən il DGK büdcəyə 6,6 milyard manat vəsait köçürməli idi. Beləliklə, il ərzində həmin məbləğin 97 %-i təmin olunub.
Son xəbərlər
01:04
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03