    Милли Меджлис
    • 20 февраля, 2026
    • 12:22
    В Азербайджане вводятся штрафы за ввоз и вывоз необработанных алмазов без заключения

    В Азербайджане планируется внедрение штрафов за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Таможенный и Кодекс об административных проступках, а также в закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

    Согласно документу, за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - на сумму от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.

    Помимо этого, согласно предлагаемым поправкам, в Азербайджане предусматривается разработка механизма государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов.

    Согласно законопроекту, в законодательство добавляется понятие "необработанные алмазы", что подразумевает необработанные или просто обточенные, раздробленные или разбитые драгоценные камни, коды которых в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по списку товаров определяются органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

    Государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов, будет осуществляться органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

    После принятия закона будут утверждены "форма и правила выдачи сертификата, соответствующего требованиям схемы сертификации процесса Кимберли, в связи с экспортом необработанных алмазов и осуществлением государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов".

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib
