    В Польше арестовали 8 человек по подозрению в торговле людьми

    Пограничная служба Польши арестовала 8 подозреваемых по делу о торговле людьми.

    Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом говорится в сообщении Погранслужбы страны.

    Им грозит лишение свободы на срок от 3-х до 20-арестти лет.

    Сообщается, что с 2024 года правоохранители расследуют преступную группу из двенадцати человек, которую возглавляли два человека - граждане Польши и Украины. Члены группировки использовали компании, зарегистрированные как в Польше, так и за рубежом, для совершения преступлений, включая торговлю людьми, в частности эксплуатация жертв для принудительного труда, преимущественно латиноамериканского происхождения.

    Злоумышленники вербовали их в странах происхождения, а затем якобы перенаправляли на работу в Польшу, используя компании, зарегистрированные за пределами ЕС. В течение расследуемого периода злоумышленники завербовали около 2 тыс. иностранцев.

    В феврале правоохранители провели обыски в жилых и коммерческих помещениях в Поморском воеводстве. По результатам были изъяты наличные, золото, монеты и ювелирные изделия на общую сумму 3,6 млн злотых (852 тыс. евро).

    Лента новостей