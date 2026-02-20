Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателей

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гарантии по кредитам 360 предпринимателей в рамках механизма портфельного обеспечения.

Об этом в интервью Report заявил директор департамента кредитных гарантий Фонда Эльшан Керимов.

По его словам, на сегодняшний день в рамках механизма выданы гарантии на сумму 4 млн манатов по кредитам общим объемом 5,33 млн манатов. Средний размер кредитов составляет 5–15 тыс. манатов.

Кредитные средства направлены преимущественно в сельское хозяйство, строительство, туризм, торговлю, логистику и сферу услуг.

"В рамках механизма портфельного обеспечения сумма кредита, входящего в кредитный портфель, не должна быть менее 5 000 манатов и более 50 000 манатов, годовая процентная ставка по кредиту - не выше 25%, срок кредита - не менее 3 месяцев и не более 3 лет, а льготный период по кредиту - не более 12 месяцев. Объем гарантии, предоставляемой Фондом, установлен на уровне 75%.

Как и в рамках традиционного механизма кредитных гарантий, по "механизму портфельного обеспечения" налажено сотрудничество с 17 уполномоченными банками, заключившими с Фондом рамочное соглашение", - отметил Керимов.

