    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 11:51
    Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателей

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гарантии по кредитам 360 предпринимателей в рамках механизма портфельного обеспечения.

    Об этом в интервью Report заявил директор департамента кредитных гарантий Фонда Эльшан Керимов.

    По его словам, на сегодняшний день в рамках механизма выданы гарантии на сумму 4 млн манатов по кредитам общим объемом 5,33 млн манатов. Средний размер кредитов составляет 5–15 тыс. манатов.

    Кредитные средства направлены преимущественно в сельское хозяйство, строительство, туризм, торговлю, логистику и сферу услуг.

    "В рамках механизма портфельного обеспечения сумма кредита, входящего в кредитный портфель, не должна быть менее 5 000 манатов и более 50 000 манатов, годовая процентная ставка по кредиту - не выше 25%, срок кредита - не менее 3 месяцев и не более 3 лет, а льготный период по кредиту - не более 12 месяцев. Объем гарантии, предоставляемой Фондом, установлен на уровне 75%.

    Как и в рамках традиционного механизма кредитных гарантий, по "механизму портфельного обеспечения" налажено сотрудничество с 17 уполномоченными банками, заключившими с Фондом рамочное соглашение", - отметил Керимов.

    С полным текстом интервью можете ознакомиться здесь.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Эльшан Керимов кредитный портфель кредитные гарантии
    Лента новостей