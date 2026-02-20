Эльшан Керимов: "Механизм портфельного обеспечения" устранит пробелы в кредитовании микропредпринимательства — ИНТЕРВЬЮ

Около одного года назад Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд запустил "механизм портфельного обеспечения" по кредитам, выделяемым малым предпринимателям.

Насколько данный механизм оправдал себя и способен ли он сыграть роль в развитии реального сектора?

На вопросы Report ответил директор Департамента кредитных гарантий Фонда Эльшан Керимов:

- Наблюдается ли интерес к "механизму портфельного обеспечения"? Каковы статистические показатели по данному механизму? Сколько предпринимателей уже воспользовались им и на какую сумму получили кредиты? Сколько уполномоченных банков и какие секторы экономики охватывает "механизм портфельного обеспечения"?

- В целях поддержки предпринимательства во многих странах применяются различные механизмы. Одним из таких механизмов является система кредитных гарантий. В настоящее время в ряде стран созданы гарантийные фонды, которые успешно функционируют в этом направлении.

К примеру, Турецкий фонд кредитных гарантий (TGF) был создан в 1993 году на основе Турецко-германского соглашения о техническом сотрудничестве, и за прошедший период его полномочия и возможности были существенно расширены посредством ряда изменений. Одним из наиболее успешных мировых примеров применения гарантийно-субсидиарных механизмов является Корейский фонд кредитных гарантий (KODIT), основанный в 1976 году и считающийся одним из важнейших инструментов содействия финансированию субъектов предпринимательства по линии кредитного обеспечения. Основной целью некоммерческих организаций TGF и KODIT является предоставление гарантийной поддержки компаниям, испытывающим проблемы с обеспечением при получении кредитов, а также страхование кредитов и создание соответствующей инфраструктуры обеспечения.

В Азербайджане в данном направлении также проводится фундаментальная работа, осуществляются законодательные и институциональные реформы. Так, в результате целенаправленных мер, реализованных в последние годы, достигнуты серьезные успехи в повышении благоприятности бизнес-инвестиционной среды, расширении доступа предпринимателей к финансовым ресурсам и развитии отношений между государством и бизнесом. В рамках проведенных в стране реформ, на основе международного опыта создан механизм кредитных гарантий и инструмент финансовой поддержки в виде предоставления процентных субсидий за счет средств государственного бюджета в рамках данного механизма. Формирование и развитие механизма кредитных гарантий является одной из приоритетных задач, поставленных перед Фондом.

Для информации, Фонд был создан указом президента страны от 25 декабря 2017 года путем реорганизации и объединения ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Фонд кредитных гарантий". Одной из его основных целей стало дальнейшее совершенствование механизмов обеспечения по кредитам на новых экономических основах и повышение уровня предоставляемых в этой сфере услуг.

За прошедший период проведен ряд мероприятий по обеспечению гибкого и эффективного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, а также по предоставлению гарантий по обязательствам предпринимателей. В результате этих изменений расширен перечень инструментов поддержки предпринимательства, а также созданы механизмы предоставления обеспечения предпринимателям - эмитентам ценных бумаг и "портфельного" обеспечения уполномоченным банкам. Перед разработкой новых продуктовых направлений был проведен анализ профиля действующих в стране предпринимателей, мнений и предложений кредитных организаций, опыта гарантийных фондов и их фокусных направлений, а также текущей ситуации на рынке ценных бумаг.

Механизм обеспечения кредитного портфеля в большей степени направлен на расширение доступа к финансовым ресурсам для микро- и малых предпринимателей и выступает инструментом распределения рисков с уполномоченными банками. Анализ показывает, что отсутствие у субъектов микро- и малого предпринимательства банковской, в том числе кредитной истории, приводит к тому, что при обращении в банки они сталкиваются с высокими требованиями по обеспечению (залогу), что, в свою очередь, ограничивает их доступ к источникам финансирования. Мы считаем, что для устранения данного пробела важную роль сыграет наш новый продукт - "механизм портфельного обеспечения".

В рамках "механизма портфельного обеспечения" сумма кредита, входящего в кредитный портфель, не должна быть менее 5 000 манатов и более 50 000 манатов, годовая процентная ставка по кредиту - не выше 25%, срок кредита - не менее 3 месяцев и не более 3 лет, а льготный период по кредиту - не более 12 месяцев. Объем гарантии, предоставляемой Фондом, установлен на уровне 75%.

Как и в рамках традиционного механизма кредитных гарантий, по "механизму портфельного обеспечения" налажено сотрудничество с 17 уполномоченными банками, заключившими с Фондом рамочное соглашение. В прошлом году в рамках данного механизма 360 предпринимателям по кредитам на сумму 5,33 млн манатов были предоставлены гарантии в объеме 4 млн манатов. Средний размер выданных кредитов составил 5–15 тыс. манатов. Они были направлены преимущественно в сельское хозяйство, строительный сектор, туризм, торговлю, логистику и сферу услуг.

- У Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда также действует традиционный механизм кредитных гарантий. Какова текущая ситуация по этому механизму и сохраняется ли высокий интерес со стороны предпринимателей?

Как известно, традиционный механизм кредитных гарантий облегчает доступ субъектов предпринимательства к финансированию, способствует более активному использованию кредитных ресурсов и позволяет существенно снизить кредитные риски. В рамках этого механизма предусмотрено адекватное распределение рисков между Фондом и кредиторами, финансирование проектов, которые не могли получить средства из-за недостаточности залога, а также снижение финансовой нагрузки на предпринимателя за счет субсидирования процентной ставки.

Создание и функционирование механизма регулируется указом президента от 29 ноября 2017 года, которым утверждены правила предоставления гарантий по кредитам в манатах, применения системы кредитного рейтинга и других инструментов риск-менеджмента, а также предоставления субсидий по процентам, начисленным по кредитам.

Заемщик подает заявку на кредит с гарантией через уполномоченный банк посредством Электронной ипотечной и кредитно-гарантийной системы, интегрированной в систему "Электронное правительство" (e-gov.az). Уполномоченный банк проверяет соответствие заявки установленным требованиям, проводит финансовый и кредитный анализ и принимает решение. В случае положительного решения банк обращается в Фонд за гарантиями. Представленные документы и сведения анализируются в Фонде по нескольким направлениям, после чего принимается окончательное решение о выдаче гарантии.

Согласно действующим правилам, сумма кредита не должна быть менее 30 тыс. манатов, срок - до 7 лет, срок кредитной линии - не более 12 месяцев. Субсидия предоставляется на срок до 3 лет в размере до 8 процентных пунктов годовой ставки, а для кредитов, выданных в рамках инвестиционного поощрения или при наличии экспортной поддержки, - до 10 процентных пунктов. Общий объем гарантированных кредитов для одного заемщика установлен на уровне 5 млн манатов, для группы связанных заемщиков - 10 млн манатов.

Рост динамики кредитования в рамках механизма свидетельствует о повышении интереса как со стороны предпринимателей, так и уполномоченных банков. По состоянию на 1 января 2026 года за счет гарантий Фонда предпринимателям выдано кредитов на сумму до 700 млн манатов, из которых только в прошлом году гарантировано 147 млн манатов.

Средний срок гарантированных кредитов составил 30 месяцев, фактическая годовая процентная ставка для предпринимателей с учетом субсидии - около 6%. Объем кредитов в рамках механизма варьируется от 30 тыс. до 5 млн манатов. Реализация профинансированных проектов предусматривает создание более 6 тыс. новых рабочих мест.

- Фонд также с прошлого года предоставляет гарантии по корпоративным облигациям. Каковы критерии получения такой гарантии?

- Механизм предоставления гарантий по обязательствам эмитентов (предпринимателей) начал применяться с 2025 года. Его цель - повысить ликвидность и инвестиционную привлекательность корпоративных облигаций, номинированных в манатах, а также обеспечить предпринимателям доступ к альтернативным источникам прямого финансирования.

Предоставление Фондом гарантий по исполнению обязательств по корпоративным облигациям способствует повышению ликвидности находящихся в обращении ценных бумаг и расширяет возможности альтернативного заимствования через их эмиссию. В то же время, новый механизм не только является инструментом поддержки предпринимательства, но и создает дополнительные предпосылки для развития рынка корпоративных облигаций и расширения деятельности его участников.

Согласно установленным требованиям, совокупная номинальная стоимость облигаций по одному проспекту эмиссии, на которые предоставляется гарантия, не должна быть менее 300 тыс. манатов. Общая номинальная стоимость гарантированных облигаций одного эмитента с учетом кредитов, обеспеченных гарантиями Фонда в рамках всех механизмов, для группы связанных заемщиков не должна превышать 10 млн манатов. Срок обращения облигаций установлен до 7 лет.

В 2025 году в рамках данного механизма Фонд предоставил гарантию в размере 6 млн манатов по выпуску облигаций на сумму 10 млн манатов.

- Гарантийный механизм предназначен только для местных компаний, или им могут воспользоваться и иностранные?

- Согласно действующим правилам, гарантия предоставляется по обязательствам предпринимателя, осуществляющего деятельность в ненефтяном секторе и обратившегося в уполномоченный банк с заявкой на кредит в целях финансирования предпринимательской деятельности на территории страны.