    • 20 февраля, 2026
    • 11:47
    Законодатели штата Флорида одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

    Сенат американского штата Флорида одобрил переименование воздушной гавани, находящейся недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные законодательным органом.

    За переименование проголосовали 25 членов Сената штата, против высказались 11 законодателей, еще трое воздержались.

    Отметим, что 17 февраля переименование одобрила Палата представителей Флориды. Гавани могут получить названия President Donald J. Trump International Airport и Donald J. Trump International Airport.

    Как отмечает телеканал CBS News, теперь законопроект должен одобрить губернатор штата, республиканец Рон Десантис, а также Федеральное управление гражданской авиации США. На переименование могут выделить свыше $2,7 млрд, которые потратят на обновление указателей, голосовых объявлений и другой инфраструктуры аэропорта.

