    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 00:49
    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2026 год увеличены на 186 и 155 миллионов манатов соответственно по сравнению с первоначальным вариантом.

    Как сообщает Report, это отражено в опубликованных Министерством финансов "Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 годы".

    Согласно документу, в следующем году доходы бюджета, как ожидается, составят 38 миллиардов 609 миллионов манатов (на 0,7% больше утвержденного прогноза на 2025 год), а расходы - 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%).

    В итоге в государственном бюджете должен образоваться дефицит в 3 млрд 94,6 млн манатов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Ожидается, что в 2026 году доходы сводного бюджета Азербайджана будут на 144,1 млн манатов больше по сравнению с первоначальным вариантом - 44 млрд 969,4 млн манатов, а расходы - на 156,2 млн манатов больше - 48 млрд 839,3 млн манатов.

    Это на 2,3% и 2,5% соответственно больше утвержденных прогнозов на 2025 год.

    В итоге в сводном бюджете должен образоваться дефицит в 3 млрд 869,3 млн манатов, что на 5,2% больше показателя предыдущего года.

    доходы расходы государственный бюджет сводный бюджет Минфин
    Azərbaycanın 2026-cı il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə artırılıb

