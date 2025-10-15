Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Минфин Азербайджана раскрыл среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 гг.

    Финансы
    • 15 октября, 2025
    • 23:58
    Минфин Азербайджана раскрыл среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 гг.

    Министерство финансов Азербайджана опубликовало Среднесрочные бюджетные рамки на 2026-2029 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ведомства, документ составлен в соответствии с "Порядком подготовки Среднесрочных бюджетных рамок", утвержденным указом президента Азербайджана от 24 августа 2018 года.

    В публикации отражены основные направления и цели бюджетной политики, макро-фискальную рамку, анализ фискальных рисков и меры по их смягчению, Национальные приоритеты расходов, Среднесрочный ресурсный пакет, а также прогнозы доходов и расходов сводного и государственного бюджетов.

    В то же время в документе представлена информация о распределении средств, выделяемых из государственного бюджета на следующий среднесрочный период, по программам для секторов, вовлеченных в реформы перехода к программному и ориентированному на результаты бюджетному механизму.

