Три человека погибли при отравлении угарным газом в Атырау

В Атырауской области Казахстана от угарного газа погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на ДЧС региона.

"28 декабря 2025 года в одном из жилых домов села Томарлы города Атырау произошел трагический инцидент. По предварительной версии, в результате нарушения правил эксплуатации отопительной печи, работающей на природном газе, произошло отравление, вследствие которого три человека скончались на месте происшествия" , - отметили в ведомстве.

Департамент полиции назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.