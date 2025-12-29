Три человека погибли при отравлении угарным газом в Атырау
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 09:27
В Атырауской области Казахстана от угарного газа погибли три человека.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на ДЧС региона.
"28 декабря 2025 года в одном из жилых домов села Томарлы города Атырау произошел трагический инцидент. По предварительной версии, в результате нарушения правил эксплуатации отопительной печи, работающей на природном газе, произошло отравление, вследствие которого три человека скончались на месте происшествия" , - отметили в ведомстве.
Департамент полиции назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.
