Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

    Энергетика
    • 29 декабря, 2025
    • 10:02
    BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

    Британская BP планирует в 2026 году провести сейсмические исследования на блоке перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара (ADUA).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "BP-Azerbaijan", являющейся оператором проекта.

    Согласно информации, компания подготовила проект Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для программы сейсмических исследований на блоке ADUA.

    В документе приводится краткий обзор предлагаемой деятельности по программе сейсмических исследований, исследуются потенциальные воздействия этих мероприятий на окружающую среду и социально-экономическую сферу, а также описываются рекомендуемые меры по смягчению воздействия и мониторингу.

    Процесс ОВОС направлен на выявление, минимизацию и, по возможности, устранение любых негативных экологических и социально-экономических воздействий, возникающих в результате предлагаемых работ.

    Программа сейсмических исследований по проекту ADUA включает 2D сейсмические исследования высокой четкости (HR). Планируется, что эти исследования будут краткосрочными и продлятся до 20 дней при 12-часовом режиме работы и до 10 дней - при 24-часовом. Исследования охватят небольшую территорию в северо-западной части блока ADUA.

    Программу планируется провести в промежутке между февралем и апрелем 2026 года на глубине воды 20-40 метров. Основная цель 2D HR сейсмических исследований - получение подробной информации о пластах, расположенных на глубине примерно до 1 500 метров, чтобы помочь в планировании будущих разведочных скважин.

    По итогам исследований предполагается выявление подземных геологических рисков, включая разломы, скопления газов в мелких слоях и другие геологические особенности, которые могут повлиять на проведение буровых работ и целостность скважин.

    Срок обнародования документа ОВОС - до 26 января 2026 года.

    Как сообщалось, BP 3 июня 2025 года в рамках "Бакинской энергетической недели" подписала с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) Соглашение по приобретению доли в проекте ADUA. По условиям договора, BP приобрела 35% долевого участия в проекте разработки месторождения перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара и выступает в нем оператором. Оставшиеся 65% долевого участия принадлежат SOCAR.

    Структура Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара расположена в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.

    ОВОС BP-Azerbaijan Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара сейсморазведка
    Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara layihəsi üzrə seysmik tədqiqatın aparılacağı vaxt açıqlanıb
    BP announces timing of seismic survey program for Ashrafi-Dan Ulduzu-Aypara project

    Последние новости

    10:27

    В 2025 году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    10:24

    Премьер-лига: В 16 турах зарегистрировано 16 матчей с крупным счетом

    Футбол
    10:11

    В Баку NFC-платежи активированы на всех автобусных маршрутах

    Инфраструктура
    10:02

    BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

    Энергетика
    09:59

    Цены на нефть повысились на более чем 1%

    Энергетика
    09:47

    Цена на серебро выросла до рекордных $82 за унцию

    Финансы
    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)

    Финансы
    09:27

    Три человека погибли при отравлении угарным газом в Атырау

    В регионе
    09:21

    В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    Лента новостей