BP планирует в 2026 году провести сейсморазведку на блоке ADUA

Британская BP планирует в 2026 году провести сейсмические исследования на блоке перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара (ADUA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "BP-Azerbaijan", являющейся оператором проекта.

Согласно информации, компания подготовила проект Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для программы сейсмических исследований на блоке ADUA.

В документе приводится краткий обзор предлагаемой деятельности по программе сейсмических исследований, исследуются потенциальные воздействия этих мероприятий на окружающую среду и социально-экономическую сферу, а также описываются рекомендуемые меры по смягчению воздействия и мониторингу.

Процесс ОВОС направлен на выявление, минимизацию и, по возможности, устранение любых негативных экологических и социально-экономических воздействий, возникающих в результате предлагаемых работ.

Программа сейсмических исследований по проекту ADUA включает 2D сейсмические исследования высокой четкости (HR). Планируется, что эти исследования будут краткосрочными и продлятся до 20 дней при 12-часовом режиме работы и до 10 дней - при 24-часовом. Исследования охватят небольшую территорию в северо-западной части блока ADUA.

Программу планируется провести в промежутке между февралем и апрелем 2026 года на глубине воды 20-40 метров. Основная цель 2D HR сейсмических исследований - получение подробной информации о пластах, расположенных на глубине примерно до 1 500 метров, чтобы помочь в планировании будущих разведочных скважин.

По итогам исследований предполагается выявление подземных геологических рисков, включая разломы, скопления газов в мелких слоях и другие геологические особенности, которые могут повлиять на проведение буровых работ и целостность скважин.

Срок обнародования документа ОВОС - до 26 января 2026 года.

Как сообщалось, BP 3 июня 2025 года в рамках "Бакинской энергетической недели" подписала с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) Соглашение по приобретению доли в проекте ADUA. По условиям договора, BP приобрела 35% долевого участия в проекте разработки месторождения перспективных структур Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара и выступает в нем оператором. Оставшиеся 65% долевого участия принадлежат SOCAR.

Структура Ашрафи-Дан-Улдузу-Айпара расположена в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 метров.