Цены на нефть повысились на более чем 1%

    Энергетика
    • 29 декабря, 2025
    • 09:59
    Цены на нефть повысились утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,64 (1,06%), до $61,28 за баррель.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,6 (1,06%), до $57,34 за баррель.

    С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

