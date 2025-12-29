Цены на нефть повысились на более чем 1%
Энергетика
- 29 декабря, 2025
- 09:59
Цены на нефть повысились утром в понедельник после резкого снижения по итогам торгов в минувшую пятницу.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,64 (1,06%), до $61,28 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,6 (1,06%), до $57,34 за баррель.
С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.
