    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $72

    Энергетика
    • 25 февраля, 2026
    • 09:40
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,34 или 1,83% - до $71,97.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,33.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) снизилась на $1,28 или 1,81% - до $69,36 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

