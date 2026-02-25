Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 14:34
    В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

    В Кюрдамире грузовик марки MAN насмерть сбил 77-летнего мужчину.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

    Пешеход, житель Кюрдамирского района Тейюб Алиев, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Kürdəmirdə yük maşını 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

