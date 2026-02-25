В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину
Происшествия
- 25 февраля, 2026
- 14:34
В Кюрдамире грузовик марки MAN насмерть сбил 77-летнего мужчину.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.
Пешеход, житель Кюрдамирского района Тейюб Алиев, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту ведется расследование.
