В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

В Кюрдамире грузовик марки MAN насмерть сбил 77-летнего мужчину.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева.

Пешеход, житель Кюрдамирского района Тейюб Алиев, был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.