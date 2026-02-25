Правительство Азербайджана обладает достаточными ресурсами для оказания помощи национальной экономике и банковскому сектору, который характеризуется высокой степенью долларизации, но сравнительно небольшими размерами (общие активы находятся на уровне 44% от ВВП).

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's "Перспективы банковской системы Азербайджана".

"Это подкрепляется внушительными стратегическими валютными резервами, которые на декабрь 2025 года превысили 108% от ВВП страны", - подчеркивает Moody's.

Аналитики агентства оставили прогноз по банковскому сектору страны на позитивном уровне. Такое решение обусловлено стабильной благоприятной операционной средой и усилением поддержки со стороны государства. Ожидается, что текущие условия позволят поддерживать высокое качество активов и доходность финансовых учреждений в течение следующих 12-18 месяцев. В то же время, ужесточение надзорных норм укрепит достаточность капитала и улучшит управление ликвидностью. Позитивное влияние на качество активов окажет рост доходов внутри страны (суверенный рейтинг Baa3 с позитивным прогнозом) и развитие ненефтяного сектора экономики, где сосредоточена основная деятельность банков. Эти факторы станут катализатором роста кредитования, отмечается в отчете.

"Наличие значительных капитальных буферов и стабильная прибыльность обеспечат банкам высокую способность компенсировать убытки и поддерживать ликвидность на должном уровне. Готовность и финансовые возможности правительства оказывать поддержку банковскому сектору, в особенности крупным игрокам, останутся высокими", - отмечается в документе.

Эксперты агентства прогнозируют, что качество активов сохранится на хорошем уровне в ближайшие 12-18 месяцев. Обслуживанию долговых обязательств будет способствовать благоприятная макроэкономическая обстановка: платежеспособность заемщиков растет за счет стабильных показателей в ненефтяных сферах и увеличения доходов населения. Уровень проблемных кредитов в системе на декабрь 2025 года зафиксирован на отметке 2,5% от совокупного кредитного портфеля (для сравнения: 2,4% в 2024 году и 2,6% в 2023 году), при этом покрытие резервами превысило 220%.

"Качество кредитного портфеля получит дополнительную поддержку благодаря строгим регуляторным мерам в области потребительского кредитования, а устойчивость курса азербайджанского маната положительно скажется на обслуживании займов в иностранной валюте (14,2% портфеля по данным на декабрь 2025 года)", - полагают аналитики.

По мнению авторов отчета, уровень капитализации останется высоким. Банки Азербайджана, имеющие рейтинги, обладают солидными запасами капитала: средневзвешенное отношение материального собственного капитала (TCE) к активам, взвешенным по риску (RWA), составило 20% на конец 2024 года.

"Вступление в силу с 1 марта 2025 года требования о контрциклическом буфере в размере 0,5% стало дополнительным фактором укрепления капитала. Ожидается, что внутренняя генерация капитала продолжит играть ключевую роль в поддержании капитализации", - считает Moody's.

Агентство предсказывает сохранение прибыльности в банковской сфере. Средний показатель отношения чистой прибыли к материальным активам у рейтингуемых банков сохранится в диапазоне 2-3%. Этому способствуют стабильная чистая процентная маржа, существенные комиссионные доходы и сдержанные расходы на формирование резервов. Увеличение маржи в последние годы связано с ростом доли высокодоходных кредитов, выдаваемых розничным клиентам и малому и среднему бизнесу на фоне повышенного спроса.

"Тем не менее, маржа может испытать некоторое давление: снижение учетной ставки Центробанка влечет за собой падение доходности процентных активов, в то время как стоимость фондирования остается довольно высокой из-за жесткой конкуренции за вкладчиков. Увеличение нормативов обязательных резервов также может незначительно сдержать рост прибыльности, однако она останется на высоком уровне", - подчеркивается в отчете.

Основным источником финансирования для азербайджанских банков остаются клиентские депозиты, объем которых к декабрю 2025 года вырос на 1,4% в годовом исчислении, составив около 77% от всех обязательств. Уровень долларизации вкладов снизился до 37% (по сравнению с 48% в конце 2022 года и более 70% в 2016 году). На конец декабря 2025 года порядка 41% активов банковской системы составляли ликвидные инструменты - наличные средства и их эквиваленты, депозиты в других банках, а также вложения в суверенные и квазисуверенные облигации, что создает надежный буфер против внешних потрясений.

"Укрепление кредитоспособности государства, что отражено в позитивном суверенном прогнозе, гарантирует, что вкладчики ведущих банков и дальше будут находиться под защитой государственной поддержки", - акцентирует внимание агентство.

В Moody's также отметили, что на долю пяти крупнейших коммерческих банков Азербайджана по состоянию на декабрь 2025 года приходилось около 56% всех активов банковской системы.